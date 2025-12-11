Open Arms udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre

L'udienza in Cassazione sul caso Open Arms, inizialmente prevista prima di dicembre, è stata rinviata al 17 dicembre. La decisione riguarda il ricorso della procura di Palermo contro l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo legato al caso, in cui l’ex ministro era imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

(Adnkronos) – E’ stata rinviata al 17 dicembre l’udienza in Cassazione per decidere sul ricorso per saltum presentato dalla procura di Palermo contro la sentenza di assoluzione per il ministro Matteo Salvini, nel processo Open Arms, che lo ha visto imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. I giudici della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Open Arms, udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre

#OpenArms Udienza in rinviata al 17 dicembre. Lo fa sapere la presidente della V sezione penale della Cassazione in merito al processo che vede coinvolto Matteo Salvini. I giudici hanno preso atto dello stato di salute dell'avvocata del vicepremier, Giulia B - facebook.com Vai su Facebook

Domani ci sarà l'udienza in Cassazione sul caso Open Arms. Salvini è stato assolto in primo grado. Il ministro ieri in TV ha fatto alcune dichiarazioni che meritano di essere verificate alla luce delle richieste del Procuratore generale della Cassazione. L'articolo Vai su X

Processo Open Arms: udienza rinviata, attesa per la decisione della Cassazione su Salvini - Processo Open Arms a Matteo Salvini: la Cassazione valuterà il ricorso della Procura di Palermo contro l’assoluzione. Lo riporta notizie.it

Processo Open Arms, udienza in Cassazione rinviata al 17 dicembre - I giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno rinviato al 17 dicembre 2025 il processo Open Arms, che vede imputato il ministro Matteo ... msn.com scrive