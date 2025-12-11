Open Arms l’udienza in Cassazione per Salvini è stata rinviata al 17 dicembre

L'udienza in Cassazione riguardante Matteo Salvini e il caso Open Arms è stata rinviata al 17 dicembre. La quinta sezione della Corte suprema discuterà il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione dell'ex ministro. La vicenda riguarda le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio legate alla gestione del caso Open Arms.

I giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rinviato a mercoledì 17 dicembre l’ udienza in cui verrà discusso il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo contro l’assoluzione di Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nella vicenda Open Arms. Il rinvio è dovuto al legittimo impedimento di Giulia Bongiorno, avvocata di Salvini, che ha avuto un’ indisposizione. Il leader della Lega, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, era stato assolto in primo grado perché «il fatto non sussiste». Il procuratore Maurizio De Lucia ha così proposto un ricorso per saltum, che evita cioè il giudizio d’appello per rivolgersi direttamente alla Corte suprema, ritenendo il fatto in oggetto (il divieto di attracco per la nave dell’ong, con conseguente sequestro dei migranti) dimostrato e puntando tutto sulla questione di diritto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

