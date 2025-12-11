Ong soccorse migranti e si rifiutò di andare a Livorno | sospeso il fermo amministrativo

Il tribunale di Agrigento ha sospeso il fermo amministrativo della nave Mediterranea, precedentemente disposto dalla Prefettura il 12 novembre. La decisione è stata presa in seguito a un ricorso delle ONG coinvolte, che avevano soccorso migranti e si erano rifiutate di dirigersi a Livorno. La vicenda riguarda le tensioni tra le autorità italiane e le organizzazioni umanitarie nel contesto delle operazioni di soccorso in mare.

Il tribunale di Agrigento ha emesso un decreto con cui sospende il fermo amministrativo della nave Mediterranea, che era stato disposto dalla Prefettura della città dei Templi il 12 novembre scorso. Si era trattato di un provvedimento particolarmente pesante: 60 giorni di detenzione.

