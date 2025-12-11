One voice

Un'esperienza coinvolgente e inclusiva di due ore, pensata per tutti, senza bisogno di competenze musicali. Attraverso vocalizzi, body percussion e ritmo condiviso, il pubblico diventa protagonista di un coro collettivo, culminando in un mini-concerto natalizio realizzato insieme. Un’opportunità unica di creare musica e spirito di squadra in un'atmosfera festosa e partecipativa.

Un’esperienza corale di due ore pensata per chiunque: senza bisogno di saper cantare, il pubblico si trasforma in un coro “superstar” grazie a vocalizzi, body percussion e ritmo condiviso, culminando in un miniconcerto collettivo con brani natalizi da realizzare tutti insieme. Il pubblico smette. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

The Voice Senior, ecco chi vola in semifinale: pubblico a bocca aperta - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Venerdì 21 Novembre 2025 | Uomini e Donne +116K Il Paradiso delle Signore +78K e La Forza di una Donna +76K

Leggi anche: Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

One nation, one voice: Dissent, diversity and other enemies in Modi’s India - Until the deadly stampede that claimed 30 lives at the Mahakumbh last week, one of the Earth’s greatest gatherings of humanity had been used to convey Narendra Modi’s oft- Riporta scroll.in

One Voice Announces Inaugural ‘Fore the One’ Golf Tournament - LUBBOCK, TX (NEWS RELEASE) – One Voice, a leading advocate for survivors of sex trafficking, is thrilled to announce its inaugural “Fore the One” golf tournament, taking place on September 9, 2024, at ... Scrive kcbd.com