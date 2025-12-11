Omicidio Boiocchi la proposta economica degli imputati apre un capitolo delicato del processo

Durante il processo per l'omicidio Boiocchi, la proposta economica avanzata dagli imputati rappresenta un aspetto cruciale che sarà attentamente valutato dalla famiglia della vittima, aprendo un dibattito sulla natura e le implicazioni di questa richiesta nel contesto giudiziario.

Inter News 24 : la famiglia valuterà. Il caso legato all’ omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della Curva Nord nerazzurra assassinato il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano, torna al centro dell’attenzione giudiziaria con l’avvio del processo davanti alla Corte d’Assise. Nella prima udienza, i tre imputati – Gianfranco e Marco Ferdico, padre e figlio, e Pietro Andrea Simoncini, tutti rei confessi – hanno presentato tramite il loro avvocato Mirko Perlino un’offerta di risarcimento da 150mila euro destinata alla moglie e alle tre figlie della vittima. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Omicidio Boiocchi, la proposta economica degli imputati apre un capitolo delicato del processo

Omicidio #Boiocchi, dagli imputati offerta di 150mila euro per il risarcimento alla famiglia. Il legale: "Valuteremo" Vai su X

Al via questa mattina a Milano il processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader della Curva Nord interista ucciso tre anni fa. - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Boiocchi, proposto risarcimento alla famiglia dagli ultrà: la decisione - E' iniziato il processo per la morte dell’ex capo ultrà interista e alla sbarra ci sono Ferdico e Simoncini che hanno fatto un'offerta ... Segnala milano.cityrumors.it

Omicidio del capo ultrà Boiocchi, Ferdico e altri offrono un risarcimento alla famiglia - Il legale della famiglia Boiocchi, parte civile, l'avvocato Marco Ventura, ha spiegato ai cronisti che la proposta risarcitoria degli imputati sarà valutata, ma ha giudicato al momento "incongrua la ... Da rainews.it