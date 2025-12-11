Omaggio ai canti popolari natalizi con il concerto del Coro Alio Modo Canticum

Cesenatoday.it | 11 dic 2025

Il concerto natalizio del Coro Alio Modo Canticum di Cesena si terrà domenica 14 dicembre alle ore 16 nella chiesa di Roversano. Un evento tradizionale dedicato agli amanti dei canti popolari natalizi, diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti, che celebra lo spirito del Natale attraverso melodie tipiche e familiari.

