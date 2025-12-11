Omaggio ai canti popolari natalizi con il concerto del Coro Alio Modo Canticum
Il concerto natalizio del Coro Alio Modo Canticum di Cesena si terrà domenica 14 dicembre alle ore 16 nella chiesa di Roversano. Un evento tradizionale dedicato agli amanti dei canti popolari natalizi, diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti, che celebra lo spirito del Natale attraverso melodie tipiche e familiari.
"Gnignaredia", i canti di Natale siciliani rivivono nel nuovo album dei Bellamorèa. Il nuovo omaggio alla tradizione natalizia siciliana. Dal cuore della Sicilia un album di 20 brani tra nenie, filastrocche e melodie popolari che custodiscono la memoria dei Natali
Canzone di Natale Radio Deejay 2025, omaggio dei talent a Ornella Vanoni sulle note di "La voglia, la pazzia" - Reinterpreta in chiave festiva la mitica "La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni la Canzone di Natale 2025 di Radio Deejay ... Si legge su virgilio.it