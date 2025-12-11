Oltre un ragazzo su cinque non legge libri Tra gli under 18 il 28,5% dei maschi contro il 15,3% delle femmine rinuncia alla lettura I dati ISTAT

Secondo il rapporto ISTAT 2023, oltre un ragazzo su cinque tra gli under 18 non legge libri, con una significativa differenza di genere: il 28,5% dei maschi e il 15,3% delle femmine rinunciano alla lettura. In totale, il 22,1% dei giovani tra 11 e 19 anni non ha letto alcun libro nell'ultimo anno.

Il 22,1% dei ragazzi tra 11 e 19 anni non ha letto alcun libro nell'anno precedente secondo il report Istat "I giovanissimi (11-19 anni) nel tempo libero" riferito all'anno 2023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

