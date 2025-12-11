Oltre l’orizzonte dell’innovazione a Roma la 4^ edizione di FutureS di Sisal

A Roma si tiene la quarta edizione di FutureS di Sisal, un evento dedicato a stimolare il dialogo tra istituzioni, aziende e stakeholder sull'innovazione digitale. L'iniziativa mira a esplorare le sfide e le opportunità offerte dal progresso tecnologico, promuovendo un confronto costruttivo per un futuro più innovativo e sostenibile.

ROMA (ITALPRESS) – Favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e discutere delle sfide e delle opportunità legate all’innovazione digitale. Questi gli obiettivi della quarta edizione di FutureS, “Oltre l’orizzonte dell’innovazione”, evento organizzato a Roma da Sisal, in cui sono stati celebrati anche gli 80 anni di storia dell’azienda. Al centro dell’attenzione di questa edizione di FutureS l’innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende, una tensione che permette di trasformare il cambiamento in opportunità trasformative per l’impresa e la Società. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

