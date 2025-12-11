Oltre 20mila persone per il primo fine settimana di Natale a Formigine si aspetta il prossimo weekend

Il primo fine settimana di “Natale a Formigine” ha registrato un afflusso record, con oltre 20.000 visitatori che hanno invaso il centro storico e il Castello. Un successo che ha superato ogni aspettativa, attirando persone non solo dalla provincia di Modena, ma anche da altre regioni italiane, promettendo un proseguimento di grande entusiasmo per il prossimo weekend.

Un successo oltre ogni aspettativa per il primo weekend di "Natale a Formigine": oltre 20.000 persone hanno animato il centro storico e il Castello nei giorni di apertura della manifestazione, arrivando non solo dalla provincia di Modena, ma anche da altre regioni italiane.

