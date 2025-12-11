Oltre 20mila persone per il primo fine settimana di Natale a Formigine si aspetta il prossimo weekend

Il primo fine settimana di “Natale a Formigine” ha registrato un afflusso record, con oltre 20.000 visitatori che hanno invaso il centro storico e il Castello. Un successo che ha superato ogni aspettativa, attirando persone non solo dalla provincia di Modena, ma anche da altre regioni italiane, promettendo un proseguimento di grande entusiasmo per il prossimo weekend.

