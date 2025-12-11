Olive a 16 euro la pasta a 12,80€ e un avocado a 10€ | ecco i prezzi de supermercato per ricchi più caro al mondo | il video dell’influencer fa discutere

Un video diffuso da un influencer evidenzia i prezzi elevati di alcuni alimentari in un supermercato svizzero, considerato il più costoso al mondo. Con prodotti come olive a 16 euro, pasta a 12,80 euro e avocado a 10 euro, il video ha suscitato numerose discussioni sulla crisi dei prezzi e i costi della vita nei Paesi più ricchi.

La Svizzera, da anni nei primi posti tra i Paesi più costosi al mondo, ospita quello che molti considerano il supermercato più caro del pianeta. Si tratta della sezione Gourmet di Globus, protagonista di un video virale realizzato dal content creator madrileno @enriquealex, che ha mostrato alcuni dei prezzi più alti mai visti per prodotti alimentari comuni. Il filmato si apre con una frase eloquente: “ Faccio la spesa nel supermercato più caro del Paese più caro al mondo”. E basta scorrere pochi secondi per capire perché. Nel video compaiono alimenti che hanno fatto sobbalzare gli utenti: un semplice avocado venduto a 9,60 euro, un panettone a 45 euro al chilo – con varianti che arrivano fino a 59 euro – una barretta di cioccolato del marchio Taucherli a 12 euro, un barattolo di olive sott’olio a 16 euro e mezzo chilo di tagliatelle fresche proposte a 12,80 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Olive a 16 euro, la pasta a 12,80€ e un avocado a 10€ : ecco i prezzi de supermercato per ricchi più caro al mondo”: il video dell’influencer fa discutere

