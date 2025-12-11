olimpiadi milano cortina 2026 la fis autorizza i primi 9 atleti neutrali a prendere parte alle qualificazioni

Il 2 dicembre scorso, il TAS ha annullato il divieto per atleti russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni olimpiche, consentendo loro di competere alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sotto bandiera neutrale. La FIS ha quindi autorizzato i primi nove atleti neutrali a prendere parte alle qualificazioni, aprendo nuove possibilità per la partecipazione internazionale.

Il TAS, Tribunale arbitrale dello sport, il 2 dicembre scorso aveva annullato la messa al bando di atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, permettendo loro di prendere parte alle qualificazioni e, di conseguenza, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sotto bandiera neutrale. A seguito della decisione del TAS, la FIS, Federazione Internazionale sci e snowboard, ha diramato un primo elenco di atleti russi e bielorussi autorizzati a partecipare alle qualificazioni olimpiche in qualità di Atleti Individuali Neutrali. Dal 2 dicembre, infatti, russi e bielorussi hanno potuto fare richiesta alla FIS dello status di atleti individuali neutrali, e le prime richieste sono state accolte, per quegli atleti che soddisfano i criteri decisi dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale.