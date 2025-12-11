Olimpiadi 2026 i Grigioni irritati | dalla Lombardia ancora nessuna garanzia sui costi
In vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, cresce la tensione tra il Canton Grigioni e le autorità italiane, in particolare la Regione Lombardia. I Grigioni esprimono preoccupazioni per la mancanza di garanzie sui costi da parte della Lombardia, alimentando dubbi e tensioni in un contesto già complesso per l'organizzazione dell'evento.
Cresce la tensione tra il Governo del Canton Grigioni e le autorità italiane, in particolare la Regione Lombardia, a poche settimane dall’avvio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Al centro del confronto ci sono i costi per la gestione del traffico e della sicurezza che interesseranno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Olimpiadi 2026, Governo grigionese “irritato” dalle autorità italiane - Dal versante italiano è stato prospettato un contributo di 600’000 euro: è circa un decimo” ... Secondo rsi.ch
