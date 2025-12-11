Oleandri anche il fumo è killer | il caso di 76 bovini morti

Un episodio drammatico ha portato alla morte improvvisa di 76 bovini, causata dall'inalazione di oleandri bruciati in un campo vicino. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia, che evidenzia i rischi legati al contatto accidentale con piante velenose e i pericoli associati alla combustione di oleandri.

(Adnkronos) – Settantasei bovini morti contemporaneamente, improvvisamente e inspiegabilmente. Scattano le indagini, poi la scoperta: sono stati uccisi dall'inalazione di oleandri inavvertitamente bruciati in un campo attiguo all'allevamento. Un caso misterioso che dà origine a una scoperta scientifica: per la prima volta in letteratura viene evidenziato che gli oleandri possono essere mortali non solo per . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Oleandri, anche il fumo è killer: il caso di 76 bovini morti - Dal caso una scoperta scientifica, queste piante possono essere mortali anche per inalazione ... adnkronos.com scrive