OhWhatFun intervista al regista Michael Showalter | Le vere eroine di Natale? Le mamme!

In questa intervista, il regista Michael Showalter, noto per The Big Sick e The Idea of You, parla del suo nuovo film che celebra le madri come vere eroine del Natale. Tra ironia e emozione, l’opera dà voce alle famiglie disfunzionali e alle mamme che, tra caos e affetto, rendono speciale questa festività.

Il regista di The Big Sick e The Idea of You incorona regina madre del Natale Michelle Pfeiffer in un film che dà voce alle madri ed alle famiglie disfunzionali. In top 10 su Prime Video. Nel 2017 il regista Michael Showalter portava con successo al cinema, prodotto da Judd Apatow, The Big sick - Il Matrimonio si può evitare.l'amore no, la storia d'amore indie per eccellenza e per giunta autobiografica di Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, anche sceneggiatori del film. Si consacrava così definitivamente anche alla rom-com d'autore che gli avrebbe dato il lasciapassare per altre prove, tra cui ricordiamo Gli Occhi di Tammy Faye, vincitore di due premi Oscar tra cui Jessica Chastain come miglior attrice e il meno riuscito ma molto, molto chiacchierato The idea of you con Anne Hathaway, su Prime .

