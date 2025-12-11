Ogliara le indagini sul clan della droga intrecciate a due episodi | ecco quali
Le indagini a Ogliara svelano un collegamento tra il clan della droga e due episodi cruciali. Tra i clienti di Crescenzo Viviani, padre di Mario, si contano anche coloro che pagavano in gasolio, evidenziando un sistema di spaccio radicato nel rione. Nonostante gli arresti domiciliari, Viviani gestiva comunque il suo traffico illecito nel quartiere collinare di Salerno.
Tempo di lettura: 2 minuti Pagavano anche in gasolio, 30 litri per una dose di droga, alcuni dei clienti di Crescenzo Viviani, il padre di Mario che nel rione di Ogliara, frazione collinare di Salerno aveva stabilito il quartier generale per lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. Proprio la complicità e l'aiuto del padre e della compagna avevano consentito a Viviani di continuare nel fiorente giro di droga che, secondo le indagini partite nel 2022 da parte della procura di Salerno e del nucleo operativo dei carabinieri, fruttavano affari per 1.200.
