Ogliara le indagini sul clan della droga intrecciate a due episodi | ecco quali

Le indagini a Ogliara svelano un collegamento tra il clan della droga e due episodi cruciali. Tra i clienti di Crescenzo Viviani, padre di Mario, si contano anche coloro che pagavano in gasolio, evidenziando un sistema di spaccio radicato nel rione. Nonostante gli arresti domiciliari, Viviani gestiva comunque il suo traffico illecito nel quartiere collinare di Salerno.

