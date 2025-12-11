Oggiono si mette mano alle fogne | separate le acque chiare dalle nere in via al Trescano
A Oggiono, si completano i lavori di separazione delle reti fognarie in via al Trescano, con un investimento di circa 200 mila euro. La realizzazione mira a migliorare la gestione delle acque e a ridurre l'impatto ambientale, distinguendo le acque chiare da quelle nere. L'intervento rappresenta un passo importante per la riqualificazione del sistema fognario locale.
Sono terminate le opere di separazione delle reti fognarie in via al Trescano, nel comune di Oggiono, con un investimento di circa 200mila euro. L’intervento, a opera di Lario Reti Holding, si è reso necessario a causa delle criticità della rete attuale, in parte posta in proprietà private. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
