Oggi la Notte Bianca delle Fiabe è la prima volta a Roma

AGI - Oggi sarà la prima ' Notte Bianca delle Fiabe ' a Roma, all'insegna della fantasia e della narrazione per i più piccoli. Prima d'ora, un'iniziativa simile ha visto coinvolto il solo Municipio XII. E quindi dalle 17 alle 20 nella città saranno invece coinvolti 363 asili e scuole dell'infanzia di tutti i Municipi, grazie anche alla collaborazione con l' ALI, l' Associazione dei librai italiani, e nelle librerie potranno essere utilizzati i voucher da 100 euro ciascuno per l'acquisto di libri e albi illustrati che l'amministrazione capitolina attraverso l'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, ha distribuito ieri nel corso di un'iniziativa tenuta nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore Claudia Pratelli, e la presidente dell'ALI, Ilaria Milana, oltre a una folta rappresentanza delle insegnanti ed operatrici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

