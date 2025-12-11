Oggi la Notte Bianca delle Fiabe è la prima volta a Roma

AGI - Oggi  sarà  la prima ' Notte Bianca delle Fiabe ' a  Roma, all'insegna della  fantasia  e della  narrazione  per i  più piccoli. Prima d'ora, un'iniziativa simile ha visto coinvolto il solo Municipio XII. E quindi dalle 17 alle 20 nella  città  saranno invece coinvolti  363 asili e scuole dell'infanzia  di tutti i Municipi, grazie anche alla collaborazione con l' ALI, l' Associazione dei librai italiani, e nelle  librerie  potranno essere utilizzati i  voucher da 100 euro  ciascuno per l'acquisto di  libri e albi illustrati  che l'amministrazione capitolina attraverso l'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, ha distribuito ieri nel corso di un'iniziativa tenuta nella Sala della Protomoteca, in Campidoglio, presenti il sindaco  Roberto Gualtieri, l'assessore  Claudia Pratelli, e la presidente dell'ALI,  Ilaria Milana, oltre a una folta rappresentanza delle insegnanti ed operatrici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

