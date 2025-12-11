oggi il funerale di cristian mandolesi

Oggi si terranno i funerali di Cristian Mandolesi, il giovane di 23 anni deceduto a Milano. La cerimonia si svolgerà alle ore 9,30 nella chiesa della Ss Annunziata a Porto Sant’Elpidio, in memoria di un ragazzo che aveva appena iniziato il suo cammino.

PORTO SANT'ELPIDIO Saranno celebrati stamattina, alle ore 9,30, nella chiesa della Ss Annunziata, i funerali di Cristian Mandolesi, il ragazzo di appena 23 anni deceduto ormai una decina di giorni fa mentre si trovava a Milano, dove si era recato in visita ad alcuni amici del capoluogo lombardo. Mentre era in auto con loro, era rimasto coinvolto in un incidente le cui conseguenze, sul momento, non sembravano così preoccupanti tanto da non fare ricorso al Pronto Soccorso. Invece, il tempo di far passare la notte e, al mattino, la drammatica scoperta: Mandolesi non si è più svegliato. Inutile ogni soccorso.