Oggi i funerali di Enrico Celeghin colonna di PizzAut
Oggi a Limbiate si svolgono i funerali di Enrico Celeghin, figura centrale di PizzAut La Brianza. La cerimonia si terrà alle 15 nella chiesa di San Giorgio, in piazza Monsignor Redaelli, per rendere omaggio a una persona che ha lasciato un'importante eredità nel suo impegno sociale.
La Brianza si prepara a salutare Enrico Celeghin, uno delle colonne portanti di PizzAut. I funerali di Enrico saranno celebrati oggi, giovedì 11 dicembre, alle 15 a Limbiate nella chiesa di San Giorgio (in piazza monsignor Redaelli).Chi era Enrico Celeghin Enrico Celeghin, 63 anni, è morto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
PizzAut riapre oggi in attesa dei funerali di Celeghin, Acampora: “Con Enrico è morto un pezzo di me” - PizzAut riapre oggi, dopo lo sgomento per la morte di Enrico Celeghin. Si legge su ilnotiziario.net
PizzAut, a Limbiate i funerali di Celeghin: “Nascerà casa Enrico a Cassina de Pecchi” - Si terranno a Limbiate i funerali di Enrico Celeghin, una delle colonne di PizzAut, morto domenica a seguito di un malore ... Scrive ilnotiziario.net
Oggi i funerali nella Collegiata di San Lorenzo Martire per il rappresentante e allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella comunità - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, oggi camera ardente e funerali #SkySport #Tennis #Pietrangeli Vai su X