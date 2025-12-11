Oggi a Roma governa l’insicurezza Le risorse stuprano e pugnalano

Roma è attualmente teatro di gravi episodi di insicurezza, con diversi episodi di violenza e crimine che scuotono la città. La caccia agli aggressori continua, tra arresti e indagini in corso, mentre la cronaca riporta fatti drammatici che evidenziano le sfide della sicurezza urbana.

Caccia ai violentatori afro della studentessa. Fermato egiziano per tentato omicidio. È caccia agli stupratori della studentessa di 23 anni violentata a Roma nella notte del 7 dicembre all'uscita della metro Jonio della linea B1. Proseguono le indagini dei carabinieri, alla ricerca di ulteriori telecamere e di eventuali testimoni dopo il racconto agghiacciante della giovane, che ha denunciato di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo.

Oggi a Roma manifestazione contro la violenza di genere, dopo lo stupro della 23enne alla fermata della metro - facebook.com Vai su Facebook

