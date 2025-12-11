Oggi 11 dicembre San Damaso | il Papa che riscoprì e onorò i segreti dei martiri nelle catacombe

Oggi, 11 dicembre, si ricorda San Damaso, un pontefice che dedicò il suo pontificato alla riscoperta e all’onoranza dei martiri delle prime comunità cristiane. La sua figura si distingue per l'impegno nel valorizzare i segreti delle catacombe e per le opere significative che hanno lasciato un'impronta duratura nella storia della Chiesa.

San Damaso è stato un grande pontefice che ha voluto rendere omaggio ed onorare i Santi martiri dei primi secoli oltre a lasciare altre opere importanti. Il 10 dicembre si ricorda san Damaso papa, che, lasciò un importante segno nella Chiesa mettendo in atto opere di grande rilevanza che rimangono fino ad oggi attraverso i.

