Offese sessiste alla Napoli Women under 17 interviene anche il Comune di Napoli

Il Comune di Napoli condanna fermamente le offese sessiste rivolte alle atlete della squadra Under 17 femminile Napoli Women durante una partita. L’assessora allo sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, ha espresso la sua solidarietà e condanna ufficiale, sottolineando l’importanza di un ambiente sportivo rispettoso e privo di discriminazioni.

L'assessora allo sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, "condanna fermamente" insieme all'amministrazione comunale "gli atti compiuti durante una partita della squadra U17 femminile Napoli Women, nel corso della quale alcune atlete sono state destinatarie di.

"Vai a lavare i piatti", offese sessiste all'arbitra da un tifoso durante la partita di Coppa Italia femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, finita 4-3

«Vai a lavare i piatti», a Moncalieri offese sessiste all'arbitra

Team femminile Napoli, 'insulti e offese dalla squadra under 14 maschile' - E' finita con una serie di insulti sessisti un incontro di calcio giovanile tra una squadra maschile under 14 e la Napoli Women under 17, la rappresentativa giovanile della formazione che milita nella

Napoli, insulti sessisti alle Women under 17 azzurre dagli under 14 di Scampia: la rabbia di don Manganiello - Le ragazze della Napoli women under 17 sono state oggetto di insulti sessisti da parte di alcuni giocatori del Don Guanella under 14: la furia del prete