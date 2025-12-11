Odoardi Rifiuti Zero Abruzzo | Alberi da abbattere per una nuova rotatoria a sud della riserva dannunziana

Odoardi di Rifiuti Zero Abruzzo annuncia la proposta di realizzare una nuova rotatoria a sud della riserva D'Annunziana, un intervento che potrebbe comportare l'abbattimento di alcuni alberi presenti nell'area. La decisione solleva discussioni sulla compatibilità tra sviluppo infrastrutturale e tutela ambientale, evidenziando le sfide legate alla pianificazione urbana e alla conservazione del patrimonio naturale.

Una nuova rotatoria nella zona sud della riserva dannunziana, che potrebbe portare all'abbattimento di alberi. Giancarlo Odoardi di Rifiuti Zero Abruzzo e della Fiab, commenta la possibilità che nel tratto sud fra la statale Adriatica e via Silone, dove fino a pochi anni fa vi era un forte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it