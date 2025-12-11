Odio etnico per le italiane Ma il marocchino che pesta le donne ottiene l' infermità mentale

Un giovane marocchino di 20 anni, Mohamed Amine Elouardaoui, ha aggredito senza motivo dieci donne italiane, provocando ferite e traumi. Recentemente, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere a causa di un'istanza di infermità mentale. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sul problema dell'odio etnico e sulla gestione della salute mentale in casi di violenza.

Ha ottenuto l'incapacità di intendere e di volere il marocchino di 20 anni, Mohamed Amine Elouardaoui, che nelle scorse settimane ha deliberatamente aggredito e picchiando senza motivo 10 donne rigorosamente italiane, ferendole e causandole profondi stati di stress. Alcune donne hanno riportato fratture, altre sono state sfregiate: l'ultima volta lo scorso 5 dicembre, quando è stato fermato dalla polizia che, però, non ha potuto procedere con l'arresto perché l'uomo aveva precedentemente ottenuto l'infermità mentale. Quella raccontata dal Corriere della sera è una storia che ha dell'assurdo e arriva da Prato, dove il marocchino era diventato l'incubo delle ragazze italiane.

