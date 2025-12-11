Nutre idrata minimizza desquamazioni e pellicine Il lip balm è un vero must have E ora ce ne sono di bellissimi colorati

Il lip balm colorato è diventato un alleato indispensabile per le labbra, combinando cura e stile in un solo prodotto. Perfetto da portare sempre con sé, offre idratazione, protezione e un tocco di colore, grazie a formulazioni sempre più innovative e performanti. Un must-have beauty per mantenere le labbra morbide, confortevoli e sempre in ordine.

M orbido e confortevole, per molte è il pezzo beauty da avere sempre in borsa. «Il lip balm o balsamo labbra colorato è un prodotto ibrido tra make up e skincare: offre un tocco di colore mentre protegge le labbra con attivi idratanti e riparatori, in formulazioni sempre più curative e performanti. E poi ha un altro plus: anche solo con un passaggio rende visibilmente levigata e luminosa la superficie. Si usa da solo, oppure dopo aver definito il contorno labbra con una matita dello stesso colore della mucosa labiale», spiega Rosanna Dambra, skin coach Image Skincare.