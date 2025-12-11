Nuovo nucleare +2,5% l’impatto sul Pil Il dossier di Ain | sicurezza numeri e filiere

Il settore nucleare riprende importanza nella strategia energetica italiana, con un impatto stimato del +2,5% sul PIL e la creazione di circa 117.000 nuovi posti di lavoro. Secondo il dossier di Ain, l'Italia punta a sviluppare una filiera europea autonoma al 90%, rispondendo alla crescente domanda elettrica prevista del 165% entro il 2030.

Roma, 10 dicembre 2025 – Il nucleare torna al centro della strategia energetica italiana: 117.000 nuovi posti di lavoro potenziali, con una supply chain in Europa autonoma al 90% per fare fronte ad una domanda elettrica in crescita del 165% entro il 2030. Sono alcuni dei dati chiave del dossier “Nucleare in Italia: Dal dire al fare”, presentato oggi dall’ Associazione Italiana Nucleare (AIN) nel corso della Giornata Annuale, durante la quale è stato anche firmato il Memorandum con ANIMA Confindustria per rafforzare la filiera industriale nazionale. Nel suo intervento, Stefano Monti, presidente AIN e presidente della European Nuclear Society, ha richiamato la necessità di un approccio integrato alla transizione energetica verso la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo nucleare, +2,5% l’impatto sul Pil. Il dossier di Ain: sicurezza, numeri e filiere

