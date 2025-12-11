Nuovo mezzo per la Pa Avis Fivizzano dedicato al volontario Piero Lombardi

La Pubblica assistenza Avis di Fivizzano ha dedicato un nuovo mezzo al volontario Piero Lombardi, figura storica e stimata nel territorio. La scritta sul vetro posteriore ricorda il suo impegno e la sua dedizione, testimonianze di un cuore generoso che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

‘Ciò che è fatto con il cuore non scompare mai’. La scritta sul vetro posteriore del nuovo mezzo della Pubblica assistenza Avis di Fivizzano ricorda Piero Lombardi, storico volontario, già membro del consiglio direttivo come indimenticabile responsabile dei mezzi, sempre disponibile, pieno di consigli, sorridente. A Rometta di Fivizzano l’emozionante inaugurazione del mezzo attrezzato per disabili della Pubblica assistenza, acquistato dal gruppo con il concreto aiuto del nipote di Lombardi, Roberto. Presente la famiglia, felice del riconoscimento, e di molti abitanti della grande frazione fivizzanese riuniti per ricordare una persona importante per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo mezzo per la Pa Avis Fivizzano dedicato al volontario Piero Lombardi

Nuovo mezzo per la Pa Avis Fivizzano dedicato al volontario Piero Lombardi - Acquistato grazie all’aiuto della famiglia in ricordo dell’ex membro del direttivo. Secondo lanazione.it

Donato un nuovo mezzo ad Auser Agliana grazie ad un progetto a cui ha aderito anche la Giunta Comunale. - facebook.com Vai su Facebook