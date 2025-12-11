Nuovo direttore generale per Valtecne Spa

Sondriotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valtecne Spa ha annunciato la nomina di Fabio Esposito come nuovo Direttore Generale, a partire dal 12 gennaio 2026. La società, specializzata in meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, rafforza così il proprio team di leadership in vista di future sfide e opportunità nel settore.

Valtecne Spa, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, annuncia la nomina di Fabio Esposito quale nuovo Direttore Generale della Società, con decorrenza dal 12 gennaio 2026.Il curriculumFabio Esposito, 54 anni, laureato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

nuovo direttore generale valtecneFabio Esposito nuovo direttore generale di Valtecne - Dal prossimo 12 gennaio 2026, Fabio Esposito assumerà l'incarico di direttore generale di Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta ... Secondo businesspeople.it

nuovo direttore generale valtecneValtecne, Fabio Esposito nuovo Direttore Generale dal 12 gennaio 2026 - Valtecne, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e ... Si legge su teleborsa.it