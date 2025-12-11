Nuovo direttore generale per Valtecne Spa

Valtecne Spa ha annunciato la nomina di Fabio Esposito come nuovo Direttore Generale, a partire dal 12 gennaio 2026. La società, specializzata in meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, rafforza così il proprio team di leadership in vista di future sfide e opportunità nel settore.

Valtecne Spa, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, annuncia la nomina di Fabio Esposito quale nuovo Direttore Generale della Società, con decorrenza dal 12 gennaio 2026.Il curriculumFabio Esposito, 54 anni, laureato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Nominato il nuovo direttore che all’attività clinica ha affiancato anni di volontariato con la Nostra Famiglia in Ecuador. Il dg Benazzi: «Un professionista che ha dimostrato eccellenti competenze» - facebook.com Vai su Facebook

Arrivederci a Francesca Passamonti e congratulazioni a Marco Boscolo, nuovo Direttore Affari Regolatori e Pubblici Europei di Intesa SanPaolo. Vai su X

Fabio Esposito nuovo direttore generale di Valtecne - Dal prossimo 12 gennaio 2026, Fabio Esposito assumerà l'incarico di direttore generale di Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta ... Secondo businesspeople.it

Valtecne, Fabio Esposito nuovo Direttore Generale dal 12 gennaio 2026 - Valtecne, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e ... Si legge su teleborsa.it