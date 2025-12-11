Nuovo CIAR Junior | come cambia
Il nuovo ciclo del CIAR Junior rappresenta un passo importante nella strategia di ACI Team Italia, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti. Offrendo un percorso di crescita tecnico, sportivo e formativo, mira a formare la futura generazione di campioni del rally, sia a livello nazionale che internazionale.
Ecco tutte le date dei vari Campionati Italiani Rally per il 2026! Scopriamo insieme quando si disputeranno gli eventi valevoli per il CIAR, CIRT, il "nuovo" CIRC e le Coppa Rally di Zona
ACI Team Italia verso il CIAR Junior 2026 con Lancia, aperte le candidature - Sta per ripartire il percorso targato ACI Team Italia per accompagnare i nuovi talenti dei rally nella loro ascesa al ...