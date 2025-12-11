Nuovo CIAR Junior | come cambia

Il nuovo ciclo del CIAR Junior rappresenta un passo importante nella strategia di ACI Team Italia, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti. Offrendo un percorso di crescita tecnico, sportivo e formativo, mira a formare la futura generazione di campioni del rally, sia a livello nazionale che internazionale.

