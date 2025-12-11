Nuovi volti per il Forlì Calcio a 5 | ufficiali gli arrivi di Perini e De Lollis

Il Forlì Calcio a 5 annuncia ufficialmente l’ingaggio di Perini e De Lollis, interventi strategici per rafforzare la rosa in vista delle sfide future. La squadra si sta attivando per superare le difficoltà causate da una serie di infortuni e cambiamenti, cercando di mantenere alta la competitività nel campionato.

Il Forlì Calcio a 5 si muove sul mercato per far fronte alla lunga serie di infortuni che ha colpito la rosa nelle ultime settimane, su tutti quello di capitan Benhya, oltre all'addio del portiere titolare Di Bitonto, che per motivi personali ha scelto di avvicinarsi a casa e proseguire la.

