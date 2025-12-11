Nuovi parcheggi per i residenti della zona di piazzetta Brà Molinari

Il Comune di Verona ha annunciato l'apertura di nuovi parcheggi riservati ai residenti nella zona di piazzetta Brà Molinari. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare la sosta all’interno della ZTL/Zona Verde, offrendo più spazi disponibili nelle strade circostanti.

Come aveva annunciato già nelle scorse settimane, il Comune di Verona annuncia l'introduzione di nuovi spazi di sosta riservati ai residenti della ZTLZona Verde nelle strade che circondano piazzetta Brà Molinari. La misura nasce dalla riduzione dei posti auto disponibili nell'area, dovuta ai.

L'intervento prevede la riqualificazione dell'intera zona verde, la realizzazione di un campo da calcetto, di due campi da padel, di un'area attrezzata per il calisthenics e di due nuovi parcheggi

