nuovi orizzonti tra la gente abbracci e flash mob regali per i bimbi malati

Sabato, la comunità di Nuovi Orizzonti si riunirà in una missione di strada partendo dalla Cattedrale, coinvolgendo la popolazione con abbracci, flash mob e iniziative di solidarietà. L'evento include anche doni per i bambini malati, rafforzando il senso di vicinanza e condivisione tra i partecipanti.

La missione di strada curata dalla comunità Nuovi Orizzonti è in programma sabato a partire dalla Cattedrale. All’iniziativa sarà presente anche il vescovo Mario Vaccari. Diventa oramai un appuntamento natalizio, quello organizzato dal vescovo e don Samuele Agnesini insieme ai ragazzi della comunità, vedrà i ragazzi con la felpa rossa e la scritta ’Vivi per qualcosa di grande’, un motto che non rappresenta solamente il leitmotiv di questo evento, ma è l’invito gioioso che tutti i missionari coinvolti porteranno con sé. La Cattedrale San Pietro e San Francesco D’Assisi sarà il centro delle attività della missione, che comprenderanno momenti di condivisione e preparazione per essere presenti nei luoghi “caldi” di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it