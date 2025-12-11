Nuove regole per entrare negli Usa | c’entrano i post condivisi sui social
L'amministrazione Trump propone importanti modifiche alle regole per l'ingresso negli Stati Uniti, concentrandosi sui contenuti condivisi sui social network. La revisione dell'Esta (Electronic System for Travel Authorization) potrebbe influenzare le procedure di accesso, introducendo nuove valutazioni basate anche sull'attività online dei viaggiatori.
Una nuova proposta dell’amministrazione Trump introduce una revisione profonda delle regole per ottenere l’ Esta (Electronic System for Travel Authorization) ed entrare negli Stati Uniti. Le nuove regole, se approvate, imporranno ai cittadini dei 42 Paesi con esenzione dal visto — tra cui tutti gli Stati dell’ Unione europea — di fornire cinque anni di attività sui social media per poter entrare negli Stati Uniti. La misura rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo e amplia in modo significativo la quantità di dati richiesti ai viaggiatori. Quali dati saranno richiesti per entrare negli Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
#Università, è scontro sulle nuove regole per reclutare i docenti. Il ministro #Bernini: 'Ora meno burocrazia' ? di @aciapparoni Vai su X
Reddito da 500 euro in Toscana: le nuove regole - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: WhatsApp indagata dal Garante per la posizione dominante di Meta AI al suo interno
Leggi anche: Musk dichiara guerra alla Ue | la paragona al Quarto Reich e le chiude l’account X
Nuove regole per entrare negli Usa: controlli sui social degli ultimi 5 anni e stretta sull’ESTA - La proposta della Casa Bianca impone nuovi controlli digitali anche per i cittadini europei: informazioni sui familiari, e- Scrive panorama.it
Usa, cambiano le regole per entrare: tutti i turisti dovranno mostrare i contenuti dei profili social degli ultimi 5 anni - Le nuove regole Esta si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti come i cittadini italiani. Come scrive milanofinanza.it