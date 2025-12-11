Nuove regole per entrare negli Usa | c’entrano i post condivisi sui social 

L'amministrazione Trump propone importanti modifiche alle regole per l'ingresso negli Stati Uniti, concentrandosi sui contenuti condivisi sui social network. La revisione dell'Esta (Electronic System for Travel Authorization) potrebbe influenzare le procedure di accesso, introducendo nuove valutazioni basate anche sull'attività online dei viaggiatori.

Una nuova proposta dell’amministrazione Trump introduce una revisione profonda delle regole per ottenere l’ Esta (Electronic System for Travel Authorization) ed entrare negli Stati Uniti. Le nuove regole, se approvate, imporranno ai cittadini dei 42 Paesi con esenzione dal visto — tra cui tutti gli Stati dell’ Unione europea — di fornire cinque anni di attività sui social media per poter entrare negli Stati Uniti. La misura rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo e amplia in modo significativo la quantità di dati richiesti ai viaggiatori. Quali dati saranno richiesti per entrare negli Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it