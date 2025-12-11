Nuove mete fiscali per la pensione | il sorpasso della Spagna e il boom dell’Est

L’abolizione del regime agevolato portoghese per i pensionati stranieri nel 2024 sta rivoluzionando le destinazioni preferite dagli italiani in pensione. La Spagna si sta affermando come nuova meta fiscale, mentre i Paesi dell’Est registrano un crescente interesse. Un cambiamento che modifica profondamente le scelte di residenza per gli ex lavoratori italiani.

Dopo l’ abolizione, da parte del Portogallo, del regime agevolato per i pensionati stranieri nel 2024, l’intera geografia dei trasferimenti degli ex lavoratori italiani si sta ridisegnando. Le convenienze fiscali cambiano, e con loro cambiano anche le destinazioni più ambite. Spagna in testa. La Spagna sta scalzando progressivamente il Portogallo. Negli ultimi anni, dal 2019 al 2023, oltre 2.300 pensionati italiani hanno scelto di trasferirsi nel Paese iberico, con un’accelerazione evidente: solo nel 2023 sono arrivati 536 nuovi residenti, dopo i 451 del 2022. L ’Inps versa oggi in Spagna circa 147 milioni di euro in pensioni, cifra che si avvicina al totale portoghese (157,4 milioni), destinata probabilmente a essere superata a breve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuove mete fiscali per la pensione: il sorpasso della Spagna e il boom dell’Est

