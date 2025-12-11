Nuove competenze per una mobilità sicura | al via la formazione docenti all' Ascione

L'Ascione Formazione inaugura un percorso di formazione dedicato ai docenti, con l’obiettivo di trasmettere competenze sulla mobilità sicura. Attraverso comunicazione efficace e partecipazione attiva, si sottolinea l'importanza di responsabilizzare le nuove generazioni sulla sicurezza stradale, promuovendo una cultura della prevenzione e della consapevolezza tra studenti e comunità scolastica.

