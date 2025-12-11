Nuove aree pedonali parte la sperimentazione a Santo Spirito e Palese

A partire da domenica 14 dicembre, prenderà avvio la sperimentazione di una nuova area pedonale a Santo Spirito, nel tratto di corso Giuseppe Garibaldi tra via Massari e via Napoli. La misura sarà attiva dalle 9 alle 13, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell'area per pedoni e residenti.

Partirà domenica prossima, 14 dicembre, la sperimentazione della nuova area pedonale a Santo Spirito su corso Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra via Massari e via Napoli, dalle ore 9 alle 13. Le pedonalizzazioni di alcune zone del quartiere e di altre presenti a Palese, sono state.

