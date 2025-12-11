Nuove Agevolazioni in autoproduzioni energia

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato un nuovo Avviso pubblico da 262 milioni di euro, volto a sostenere progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Questa iniziativa mira a incentivare l’autosufficienza energetica e lo sviluppo sostenibile attraverso finanziamenti dedicati alle imprese e agli enti interessati a investire in energie pulite.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato un nuovo Avviso pubblico da 262 milioni di euro per la selezione di progetti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.. L'Avviso è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione per progetti localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con più di 5 mila abitanti situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l'installazione di: a) un impianto fotovoltaico eo termo-fotovoltaico, per autoconsumo immediato (potenza nominale non inferiore a 10 kW e non superiore a 1.

