nuova virtus a vista nel cuore della tempesta

Piove sul bagnato in casa della Nuova Virtus Cesena: la squadra di coach Luca Chiadini che milita nel campionato di basket femminile di serie B sta infatti affrontando un periodo di pienissima emergenza enfatizzato dall’improvviso e inatteso addio di Natalia Tondi, la giocatrice argentina che avrebbe dovuto rappresentare il cardine del gruppo e che invece dopo appena quattro partite disputate ha lasciato la Romagna per rientrare dall’altra parte dell’oceano a causa di problemi personali. A questo si è aggiunto il serio infortunio di Carlotta Chiadini, altra atleta di prima fascia del gruppo, che dovrà saltare il resto della stagione a causa della rottura del crociato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it