Nuova sede per Fondazione Bentegodi nessuna soluzione e Pasetto si dimette
Durante la seduta del 10 dicembre della commissione controllo del consiglio comunale di Verona, il presidente di Fondazione Bentegodi, Giorgio Pasetto, ha comunicato le proprie dimissioni. La discussione ha riguardato anche la nuova sede della fondazione, senza trovare ancora una soluzione definitiva.
