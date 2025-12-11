Nuova ‘lista stupri' in un liceo di Roma le studentesse del Carducci | Stanche di essere carne da macello

Due nuove 'liste stupri' sono apparse sui muri del liceo Carducci di Roma, sollevando preoccupazioni tra studenti e studentesse. Le ragazze denunciano un clima sessista e dichiarano di essere stanche di essere considerate carne da macello, evidenziando un fenomeno che si ripete e richiede attenzione.

Due nuova 'liste stupri' sono state trovate sui muri del liceo Carducci di Roma. Studentesse denunciano un clima sessista: "Non è il primo episodio del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa la nuova lista dei paesi di origine definiti “sicuri” dall’UE (almeno 3 sono un regalo al governo italiano). Per ognuno, un piccolo sunto delle violazioni rilevate da Amnesty International tra il 2024 e il 2025. Le stesse violazioni che ho ascoltato tante volte - facebook.com Vai su Facebook

Anche l’ #Italia nella nuova lista #Ue dei progetti di #reti energetiche. e-gazette.it/sezione/energi… Vai su X

Nuova preside al liceo Luzzati di Chiavari: è il primo titolare dopo 15 anni - L’artistico di Chiavari torna ad avere un preside titolare, Silvia Ciappina, e attende la nomina del direttore dei servizi generali e amministrativi. Lo riporta ilsecoloxix.it