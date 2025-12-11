Nuova &#8216;lista stupri' in un liceo di Roma le studentesse del Carducci | Stanche di essere carne da macello

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuove 'liste stupri' sono apparse sui muri del liceo Carducci di Roma, sollevando preoccupazioni tra studenti e studentesse. Le ragazze denunciano un clima sessista e dichiarano di essere stanche di essere considerate carne da macello, evidenziando un fenomeno che si ripete e richiede attenzione.

