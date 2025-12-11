Nuoto | Angiolini e Ragaini svettano Potenza sorprende negli Assoluti in vasca corta a Riccione

Al via i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta a Riccione, con prestazioni di rilievo da parte di Angiolini e Ragaini, che emergono tra i protagonisti della prima giornata. La manifestazione si prospetta ricca di emozioni e sorprese, offrendo uno spettacolo di alto livello nella piscina da 25 metri.

Calato il sipario sulla prima giornata di gare dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Riccione non sono mancati gli spunti. Un day-1 in cui il direttore tecnico Cesare Butini ha motivi per cui rallegrarsi visti i crono che sono stati siglati dagli atleti. Nei 100 rana femminili Lisa Angiolini andava a caccia di rivincite, non avendo potuto competere agli Europei di Lublino per un virus influenzale. Personale della toscana in 1'04?42, entrando nella top-5 delle prestazioni italiane alltime (quarta). Alle sue spalle Francesca Zucca (1'05?33) e Arianna Castiglioni (1'05?64).