Nucleare di nuova generazione | energia pulita stabile e continua

L'energia nucleare di nuova generazione rappresenta una svolta nel settore energetico, offrendo soluzioni più sostenibili, sicure e affidabili. Grazie a innovazioni tecnologiche, questa forma di energia promette di ridurre l'impatto ambientale e garantire una fornitura stabile e continua, contribuendo alla transizione verso un futuro più verde e efficiente.

I l mondo dell'energia nucleare ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, trasformandosi in qualcosa di completamente diverso: più piccolo, più sicuro, più economico e più accessibile. Dal megaprogetto al modulo: il cambio di paradigma. Immaginate di poter costruire un reattore nucleare assemblato in fabbrica come un'automobile e trasportato dove serve. Non fantascienza: è la realtà degli Small Modular Reactor (SMR) e degli Advanced Modular Reactor (AMR), le tecnologie che stanno ridefinendo completamente il panorama energetico globale. La differenza rispetto al passato è abissale. Un impianto nucleare tradizionale, soprattutto in occidente, costa oggi tra i 12 e i 15 miliardi di euro per produrre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

