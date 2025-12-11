Nozze d’oro e di diamante in città si celebra l’amore

Le nozze d’oro e di diamante rappresentano tappe fondamentali nella vita di coppia, simbolo di un amore duraturo e profondo. A Sondrio, queste celebrazioni evidenziano valori come impegno, comprensione e capacità di affrontare insieme le sfide, consolidando il legame che resiste nel tempo.

SONDRIO Impegno, comprensione, capacità di superare insieme gli alti e bassi che ogni esistenza riserva. Non è facile, men che meno farlo per 50 o, addirittura, 60 anni: anche per questo il Comune capoluogo riserva sempre poco prima di Natale una cerimonia speciale alle coppie di residenti che hanno raggiunto simili, invidiabili traguardi. Ieri nella Sala Succetti della sede di Confartigianato Imprese il sindaco Marco Scaramellini, presente con gli assessori Marcella Fratta, Maurizio Piasini e Raffaella Volpatti, ha dato loro il benvenuto: "Siamo felici che abbiate accettato il nostro invito per festeggiare con noi questo importante anniversario - ha detto - Mi complimento con voi per aver condiviso una lunga vita insieme". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nozze d’oro e di diamante, in città si celebra l’amore

