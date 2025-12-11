Novara l' hotel La Bussola cambia proprietà

Novara, l'hotel La Bussola annuncia il cambio di proprietà, entrando a far parte del Lvg Group a partire dal 15 dicembre. Questa trasformazione segna un nuovo capitolo per l'albergo, che si prepara a offrire servizi rinnovati e un’esperienza ancora più qualificata ai propri ospiti.

L'hotel La Bussola cambia proprietà.L'albergo entrerà ufficialmente a far parte del Lvg Group a partire dal 15 dicembre. Il grande gruppo, specializzato nell'accoglienza alberghiera e non solo, ha acquistato l'hotel di via Boggiani, che dispone di 100 camere e 5 sale meeting, che possono essere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it