Notturno | al Museo della Città in mostra le pitture e le poesie di Ivo Gigli

Riminitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo della Città, “Notturno” espone le opere di Ivo Gigli, artista e poeta riminese. La mostra esplora il suo talento poliedrico attraverso pitture e poesie che catturano atmosfere notturne e introspective, offrendo un viaggio nel suo universo creativo e culturale.

Il Museo della Città presenta Notturno, una mostra dedicata alle pitture e alle poesie di Ivo Gigli, figura poliedrica dell’arte e della cultura riminese. L’esposizione, allestita da sabato 13 dicembre (inaugurazione ore 16) al 1° febbraio, vuole mettere in luce la profonda interconnessione tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

notturno museo citt224 mostraIvo Gigli, il dialogo tra immagini e parole: al Museo della Città la mostra "Notturno" - Scomparso il 18 agosto 2024, Ivo Gigli lascia un’eredità creativa intensa e originale, capace di unire sguardo visionario e profondità umana. Lo riporta altarimini.it