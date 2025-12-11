Notturno | al Museo della Città in mostra le pitture e le poesie di Ivo Gigli

Al Museo della Città, “Notturno” espone le opere di Ivo Gigli, artista e poeta riminese. La mostra esplora il suo talento poliedrico attraverso pitture e poesie che catturano atmosfere notturne e introspective, offrendo un viaggio nel suo universo creativo e culturale.

Il Museo della Città presenta Notturno, una mostra dedicata alle pitture e alle poesie di Ivo Gigli, figura poliedrica dell’arte e della cultura riminese. L’esposizione, allestita da sabato 13 dicembre (inaugurazione ore 16) al 1° febbraio, vuole mettere in luce la profonda interconnessione tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la notte di Musei in Musica 2025 prende forma con Notturno Duo, il concerto che alle 20.30, 21.40 e 23.00 unisce il contrabbasso di Daniele Capucci e il sassofono tenore di Marcello Allulli in un dialogo musicale ch - facebook.com Vai su Facebook

Ivo Gigli, il dialogo tra immagini e parole: al Museo della Città la mostra "Notturno" - Scomparso il 18 agosto 2024, Ivo Gigli lascia un’eredità creativa intensa e originale, capace di unire sguardo visionario e profondità umana. Lo riporta altarimini.it