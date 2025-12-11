Notti di SlowMachine | teatro video e riflessioni sull’amore contemporaneo

Il nuovo cartellone di Prosa del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia si apre con “Notti” di SlowMachine, uno spettacolo che unisce teatro, video e riflessioni sull’amore contemporaneo. L’evento, in programma venerdì 19 e sabato 20 dicembre, segna l’inizio di una stagione ricca di proposte artistiche e culturali dedicate al pubblico.

