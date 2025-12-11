notte in osservazione per riccardo chailly dopo il malore notte tranquilla

Riccardo Chailly, dopo aver accusato un malore durante una rappresentazione alla Scala, è sotto osservazione al Centro Cardiologico Monzino. La notte è trascorsa in modo tranquillo, secondo quanto appreso. La situazione del maestro resta sotto controllo mentre si attende eventuali aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

AGI - Dopo il malore che lo ha colpito ieri sera durante una replica della Lady Macbeth al Teatro alla Scala, il maestro Riccardo Chailly, a quanto apprende l'AGI, è in osservazione al Centro Cardiologico Monzino. La situazione non desterebbe preoccupazione e il maestro ha trascorso una notte tranquilla in ospedale, dove è ricoverato da ieri. Ieri sera dopo il secondo atto dello spettacolo, il pubblico ha atteso una trentina di minuti prima che il teatro comunicasse la decisione di interrompere l'esecuzione "per rispetto del maestro" e "vista la complessità della partitura". 🔗 Leggi su Agi.it