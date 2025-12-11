Notte d’oro per Scandicci | battuto 3-0 l’Osasco semifinale del Mondiale per club a un passo

La Savino Del Bene Scandicci conquista una vittoria fondamentale al Mondiale per Club, superando 3-0 l’Osasco São Cristóvão Saúde. Con questa prestazione, le toscane si avvicinano alla semifinale, dopo aver dominato l’incontro e ottenuto la seconda vittoria nella competizione. La partita si è rivelata molto combattuta, con un’escalation di rendimento nel terzo set.

Seconda vittoria al Mondiale per Club e semifinale a un passo per la Savino Del Bene Scandicci che supera 3-0 Osasco São Cristóvão Saúde al termine di una gara molto intensa per due set e dominata dalle toscane nel terzo. La squadra di Gaspari si avvicina così alla semifinale grazie alla serata di grazia di Avery Skinner ed Ekaterina Antropova, mentre la regia di una straordinaria Maja Ognjenovi? ha fatto la differenza nei momenti più delicati. Il primo set è stato un condensato di emozioni: Osasco parte con grande aggressività al servizio, spinta da Larissa e da una strepitosa Bianca Cugno, devastante in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it