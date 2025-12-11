Notte d’oro per la Savino Del Bene | battuto 3-0 l’Osasco semifinale del Mondiale per club a un passo

La Savino Del Bene Scandicci ottiene una vittoria storica al Mondiale per Club, battendo 3-0 Osasco São Cristóvão Saúde e avvicinandosi alla semifinale. Dopo un match combattuto, le toscane dimostrano solidità e determinazione, conquistando la seconda vittoria nel torneo e consolidando le proprie ambizioni nel prestigioso torneo internazionale.

Seconda vittoria al Mondiale per Club e semifinale a un passo per la Savino Del Bene Scandicci che supera 3-0 Osasco São Cristóvão Saúde al termine di una gara molto intensa per due set e dominata dalle toscane nel terzo. La squadra di Gaspari si avvicina così alla semifinale grazie alla serata di grazia di Avery Skinner ed Ekaterina Antropova, mentre la regia di una straordinaria Maja Ognjenovi? ha fatto la differenza nei momenti più delicati. Il primo set è stato un condensato di emozioni: Osasco parte con grande aggressività al servizio, spinta da Larissa e da una strepitosa Bianca Cugno, devastante in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Notte d’oro per la Savino Del Bene: battuto 3-0 l’Osasco, semifinale del Mondiale per club a un passo

