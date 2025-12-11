notte di paura in centro due macchine in fiamme danneggiato il palazzo

Nella notte, il centro di Rimini è stato teatro di un incendio che ha coinvolto due automobili parcheggiate, provocando anche danni a un edificio di proprietà di Lorenzo Muccioli. Un boato improvviso ha rotto il silenzio, generando paura tra i residenti e attirando l'attenzione delle autorità.

di Lorenzo Muccioli Un boato improvviso e fragoroso a squarciare il silenzio della notte. E poi le fiamme che, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto due automobili che si trovavano parcheggiate lungo la strada nel bel mezzo del centro storico di Rimini. È la scena che si sono trovati di fronte i residenti di vicolo Gioia nella tarda serata dell'altro ieri, quando un passante per primo ha appunto notato il fuoco divampare da una Fiat 500L posteggiata poco lontano e ha dato immediatamente l'allarme ai vigili del fuoco. Sul posto, attorno alle 23, sono arrivate le Volanti della polizia di Stato, seguite dai pompieri del comando provinciale con diverse squadre, che hanno lavorato a lungo per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area senza ulteriori danneggiamenti.